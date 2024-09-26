«Росатомфлот» обеспечил второй в этом году субсидируемый каботажный рейс по Северному морского пути

25 сентября завершился второй в этом году субсидируемый каботажный рейс, который был реализован в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Рейс прошёл по маршруту Архангельск – Певек – Архангельск. На борту судна «Мыс Желания» были доставлены товары первой необходимости – продукты питания, строительные материалы, технику, мебель. Общий вес грузов по всему маршруту составил 9985 тонн.

Всего в этом году запланировано три субсидируемых рейса, последний из которых ожидается в конце октября.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2024/09/25/11629-rosatomflot-obespechil-vtoroy-v-etom-godu-subsidiruemyy-kabotazhnyy-reys-po-severnomu-morskogo-puti/