«Росатомфлот» построит портовый флот для обеспечения работы морского терминала по перегрузке сжиженного природного газа

ФГУП «Атомфлот» и ООО «Арктическая перевалка» заключили договор на создание портового флота для оказания буксировочных услуг в морском перегрузочном комплексе сжиженного природного газа (СПГ). Он расположен в акватории, находящейся в пределах участка южной части губы Ура Мурманской области.

Терминал обеспечит эффективную транспортировку СПГ с «Арктик СПГ 2» и других проектов «НОВАТЭКа» путем организации перегрузки с СПГ-танкеров ледового класса Arc7 на суда.

«Росатомфлот имеет успешный опыт эксплуатации портового флота, построенного в рамках проекта «Ямал СПГ», - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Работа в акватории порта Сабетта позволила нам приобрести важные компетенции, которые необходимы для обеспечения деятельности морского перегрузочного комплекса. Мы известны в мире как оператор атомного ледокольного флота, но готовы представить новые продукты для российского и международного рынка. «Росатомфлот» готов гарантированно обеспечить полный комплекс буксировочных услуг».

Для бесперебойной работы морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа необходимо задействовать пять буксиров ледового класса Arc4. По условиям договора с ООО «Арктическая перевалка», они должны быть доставлены в порт Мурманск не позднее 1 января 2023 года.

Финансирование строительства буксиров будет осуществляться из средств ФГУП «Атомфлот» с привлечением банковского кредита. Договор с ООО «Арктическая перевалка» действует до 2037 года (с правом продления до 2047 года), сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот».