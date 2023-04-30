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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.23 16:00

«Росатомфлот» принял участие в учении «Арктический патруль – 2023»

«Росатомфлот» принял участие в Практическом морском учении по противодействию угрозам в сфере морской безопасности «Арктический патруль – 2023», которое провела 25 апреля в Кольском заливе Пограничная служба ФСБ России.

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», на борту многофункционального судна-контейнеровоза «Россита» ФГУП «Атомфлот» пограничники отработали совместные действия по поиску и обнаружению судна, подавшего судовой сигнал тревожного оповещения, пресечение террористического акта, спасение судна и экипажа, а также ликвидацию аварийного разлива нефти.

«Все вводные, отработанные в ходе практического морского учения, подтвердили готовность межведомственных структур к решению задач в акватории Севморпути, - сказал и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – В ходе подобных учений специалисты получают отличный опыт и повышают свое мастерство. Такие тренировки не бывают лишними. Для Росатомфлота безопасность является одним из ключевых приоритетов деятельности». 

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, учение было проведено под руководством начальника Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району генерал-лейтенанта Станислава Маслова. Накануне в Мурманске, на площадке ФГУП «Атомфлот» первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов провёл совещание, посвященное началу учений. В нём принял участие специальный представитель Госкорпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики, заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

«В настоящее время у России передовой опыт арктического судоходства. Круглогодичная навигация обеспечена в Карском море и нас ждет исторический этап - начиная с 2024 года круглогодичная навигация в восточном направлении Северного морского пути. Многолетняя история развития Арктики свидетельствует о том, что «один в поле не воин» и только при слаженном взаимодействии всех структур можно достичь результата. Уверен, что сегодняшние учения, нацеленные на отработку совместных действий и усилий, закрепят имеющийся опыт в обеспечении безопасности судоходства на СМП», - отметил Владимир Панов.

 

Фото (Константина ПОГАДАЕВА): http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2023/04/26/11518-rosatomflot-prinyal-uchastie-v-uchenii-arkticheskiy-patrul--2023/

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