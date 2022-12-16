«Росатомфлот» выполнил программу субсидируемых каботажных рейсов

15 декабря в рамках второго в этом году субсидируемого каботажного рейса атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» завершил переход из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург. Судно доставило 45 рефконтейнеров с рыбной продукцией и 50 контейнеров с разнородным грузом, а также комплект металлоконструкций.

«Экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» в полном объёме выполнил рейсовое задание, - отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Переход из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург проходил в период активного ледообразования. Атомный контейнеровоз в очередной раз продемонстрировал отличные мореходные качества: без ледокольной проводки пройдена вся акватория Северного морского пути».

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», рейс был реализован в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/