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Мурманская область. Арктика (16+)09.02.22 10:00

«Росатомфлот» заказал создание единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути

ФГУП «Атомфлот» заключило договор на создание Единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути (ЕПЦС СМП). Исполнителем работ выступает АО «Гринатом».

«Цифровизация Северного морского пути является ключевым этапом в подготовке к переходу на круглогодичную навигацию в акватории Северного морского пути, – сказал первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Данная платформа сделает судоходство в Арктике более безопасным, прогнозируемым и привлекательным. Подобного продукта нет не только в России, но и за рубежом».

Реализация платформы предусматривает внедрение различных цифровых сервисов. Они создадут уникальную возможность синхронизации логистических операций и диспетчеризации флота. Система позволит обслуживать до 1500 уникальных пользователей, которые получат доступ к цифровым сервисам различного функционального назначения. Оперативно будет предоставляться информация о навигационной, гидрометеорологической, ледовой, экологической обстановке в акватории Северного морского пути.

Создание ЕПЦС СМП - это один из элементов Единого плана мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Госкорпорация «Росатом» определена правительством Российской Федерации ответственным исполнителем этой задачи.

Согласно условиям контракта работы по созданию ЕПЦС СМП должны быть завершены в первом квартале 2024 года.

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот»,  ЕПЦС СМП станет центральным элементом цифровой экосистемы Северного морского пути. Разработка цифровой экосистемы СМП осуществляется в рамках инициативы социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года «Круглогодичный Северный морской путь», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2021 № 2816-р.

«Начало проектирования Единой платформы цифровых сервисов станет существенным шагом на пути к цифровой трансформации российской Арктики благодаря использованию современных российских ИТ-решений. Платформа будет контролировать многие параметры, определяющие логистику судов, и должна обеспечить высокую доступность цифровых сервисов и их стабильную работу в круглосуточном режиме. Северный морской путь обладает огромным потенциалом, который еще не раскрыт в полной мере. Поэтому в течение ближайших трёх лет Госкорпорация «Росатом» и ее организации превратят его в одну из наиболее удобных и безопасных транспортных магистралей, оснащенных передовыми цифровыми сервисами», – подчеркнул директор по информационным технологиям ГК «Росатом» Евгений Абакумов.

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