«Росатому» требуется «смотрящий» за Арктикой

В госкорпорации «Росатом» может появиться новая должность — спецпредставитель по Арктике, рассказали «Коммерсанту» источники в отрасли. По их словам, спецпредставитель будет подчиняться напрямую гендиректору Алексею Лихачеву и занимать должность его советника.

Задачей спецпредставителя будет координация работы компании с регионами, расположенными вдоль трассы Севморпути. Это будет «межведомственный орган» внутри «Росатома», связующий дирекцию Севморпути и департамент по взаимодействию с регионами

В качестве основного кандидата собеседники называют нынешнего мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова. В госкорпорации тему не комментируют. В пресс-службе администрации Нижнего Новгорода не подтвердили данную информацию. Источники в области отмечают, что слухи об уходе Владимира Панова в «Росатом» ходят с момента его назначения на пост градоначальника.

Источник в «Росатоме» сообщил, что такой вариант рассматривается, но окончательное решение не принято. По его словам, на этот пост есть и другие кандидатуры.

Источники в отрасли расходятся во мнениях, зачем «Росатому» необходим спецпредставитель по Арктике. Один из них предполагает, что этот человек возьмёт на себя функции общения с органами власти, возможно, частично дублируя соответствующую работу дирекции Севморпути. Не исключен и вариант, что должность необходима как определенный этап перед дальнейшим повышением человека, который её займёт, рассуждает другой источник. Ещё один собеседник отмечает, что «спецпредставитель будет по Арктике», а это более широкое понятие, чем Севморпуть. Формулировка «Северный морской транспортный коридор» все чаще встречается в государственных документах, и, возможно, «Росатом» стремится стать куратором всего этого направления.