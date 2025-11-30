Северян приглашают отдать свой голос за народного тренера и народную командуСложно, но можно: в преддверии Нового года северяне смогут самостоятельно запастись живой елью
Росавиация утвердила окончательный перечень субсидируемых маршрутов для Мурманской области

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) утвердило окончательный перечень субсидируемых маршрутов региональных воздушных перевозок. Выбор маршрутов осуществляется Росавиацией на конкурсной основе и целью поддержки является развитие региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации.

Для Мурманской области на 2026 год определены следующие маршруты: Апатиты - Калининград; Апатиты - Санкт Петербург; Мурманск - Казань; Мурманск - Екатеринбург.

Данные маршруты стали востребованными и полюбились жителям Мурманской области и гостям региона, что подтверждается стабильной загрузкой в 2025 году.

Мурманская область будет участвовать в софинансировании на уровне 25%. Ещё 25% выделит принимающий регион, а 50% средств будет предоставлено Росавиацией. Важно отметить, что программа софинансирования осуществляется Росавиацией с 2013 года, но Мурманская область присоединилась к ней только в 2020 году. Первым маршрутом, который получил субсидии с поддержкой правительства Мурманской области, стал маршрут «Апатиты - Санкт-Петербург».

Кроме указанных маршрутов на 2026 год утверждён региональный маршрут «Петрозаводск - Мурманск», который будет финансироваться из бюджета Республики Карелия и бюджета Росавиации в соотношении 50/50.

Развитие региональной маршрутной сети, связывающей аэропорты Мурманской области - аэропорт Мурманск и аэропорт Хибины, с другими регионами Российской Федерации направлен не только на удовлетворение спроса жителей Мурманской области на прямые перелёты, но и является драйвером развития туристической индустрии Кольского полуострова.

Всего по маршруту «Мурманск-Петрозаводск» в период с 1 июня по 31 августа 2026г. запланировано 13 рейсов с периодичностью 1 раз в неделю.

Как уточняет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, приобрести билеты на рейс «Мурманск-Петрозаводск» можно будет на сайте авиакомпании «ЮВТ Аэро»: https://uvtaero.ru/ после заключения соглашения с Росавиацией и формирования расписания на планируемый период.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557853/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
