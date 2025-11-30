Росавиация утвердила окончательный перечень субсидируемых маршрутов для Мурманской области

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) утвердило окончательный перечень субсидируемых маршрутов региональных воздушных перевозок. Выбор маршрутов осуществляется Росавиацией на конкурсной основе и целью поддержки является развитие региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации.

Для Мурманской области на 2026 год определены следующие маршруты: Апатиты - Калининград; Апатиты - Санкт Петербург; Мурманск - Казань; Мурманск - Екатеринбург.

Данные маршруты стали востребованными и полюбились жителям Мурманской области и гостям региона, что подтверждается стабильной загрузкой в 2025 году.

Мурманская область будет участвовать в софинансировании на уровне 25%. Ещё 25% выделит принимающий регион, а 50% средств будет предоставлено Росавиацией. Важно отметить, что программа софинансирования осуществляется Росавиацией с 2013 года, но Мурманская область присоединилась к ней только в 2020 году. Первым маршрутом, который получил субсидии с поддержкой правительства Мурманской области, стал маршрут «Апатиты - Санкт-Петербург».

Кроме указанных маршрутов на 2026 год утверждён региональный маршрут «Петрозаводск - Мурманск», который будет финансироваться из бюджета Республики Карелия и бюджета Росавиации в соотношении 50/50.

Развитие региональной маршрутной сети, связывающей аэропорты Мурманской области - аэропорт Мурманск и аэропорт Хибины, с другими регионами Российской Федерации направлен не только на удовлетворение спроса жителей Мурманской области на прямые перелёты, но и является драйвером развития туристической индустрии Кольского полуострова.

Всего по маршруту «Мурманск-Петрозаводск» в период с 1 июня по 31 августа 2026г. запланировано 13 рейсов с периодичностью 1 раз в неделю.

Как уточняет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, приобрести билеты на рейс «Мурманск-Петрозаводск» можно будет на сайте авиакомпании «ЮВТ Аэро»: https://uvtaero.ru/ после заключения соглашения с Росавиацией и формирования расписания на планируемый период.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557853/#&gid=1&pid=1