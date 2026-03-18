«Росэнергоатом» и «ТИТАН-2» заключили договор о сооружении инновационных блоков Кольской АЭС-2

Концерн «Росэнергоатом» и АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») подписали договор генерального подряда на сооружение двух энергоблоков типа ВВЭР-600 Кольской АЭС-2. Проект реализуется в соответствии с утвержденной правительством Российской Федерации «Генеральной схемой размещения объектов энергетики до 2042 года»* и направлен на обеспечение надёжного энергоснабжения северо-западного региона страны.

Концерн «Росэнергоатом» выступает заказчиком проекта Кольской АЭС-2 и обеспечивает координацию его реализации. К выполнению работ также будут привлечены профильные организации атомной отрасли, обладающие необходимыми компетенциями и опытом сооружения объектов использования атомной энергии.

В соответствии с договором АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» – генеральный подрядчик, применит многолетний опыт строительства атомных объектов и выполнит комплекс строительно-монтажных работ по возведению инновационных реакторов средней мощности типа ВВЭР-С со спектральным регулированием.

«Реализация проекта Кольской АЭС-2 имеет стратегическое значение для развития энергетической системы региона. Подписание договора с холдингом «ТИТАН-2» позволяет перейти к практической стадии работ и обеспечить планомерную реализацию проекта с привлечением предприятий атомной отрасли», – подчеркнул заместитель директора Кольской АЭС по развитию Игорь Маракулин.

«Для холдинга «ТИТАН-2» участие в проекте Кольской АЭС-2 – это значимый этап и продолжение системной работы в атомной отрасли. Мы обладаем необходимыми компетенциями и практическим опытом реализации сложных инфраструктурных проектов, готовы обеспечить качественное выполнение строительно-монтажных работ инновационных энергоблоков ВВЭР-С. Отдельно благодарю всех коллег холдинга – подписание данного договора стало результатом слаженной и профессиональной работы команды «ТИТАН-2», – отметил директор программы по строительству Кольской АЭС-2 АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Игорь Кошин.

Он напомнил, что Холдинг «ТИТАН-2» реализует ряд ключевых проектов атомной отрасли в России и за рубежом: выступает генеральным подрядчиком на сооружении новых энергоблоков Ленинградской АЭС-2 и объектах опытно-демонстрационного энергетического комплекса «Прорыв», участвует в строительстве Курской и Смоленской АЭС-2, а также задействован в реализации проектов – АЭС «Аккую» (Турция), АЭС «Эль-Дабаа» (Египет) и АЭС «Пакш-2» (Венгрия).

Отметим, что Северо-Западный регион России – традиционно характеризуется высоким энергопотреблением, здесь активно развивается промышленность и портовая инфраструктура. Сегодня в регионе работают две атомные станции – Ленинградская и Кольская АЭС общей мощностью более 6 000 МВт, обеспечивая совместно более 35 % генерации. Реализация проекта Кольской АЭС-2 станет важным этапом развития энергетической инфраструктуры региона и позволит обеспечить его устойчивое энергоснабжение на долгосрочную перспективу.

* – в декабре 2024 года правительство России утвердило генсхему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. На горизонте до 2035 она сохранила все объекты, которые содержались в ранее действовавшем варианте документа, в частности: два энергоблока Курской АЭС-2, два энергоблока Смоленской АЭС-2, два энергоблока Ленинградской АЭС-2, 1 энергоблок Белоярской АЭС и один энергоблок Кольской АЭС-2.

Энергоблоки №1 и №2 Кольской АЭС-2 – первые энергоблоки в линейке блоков АЭС средней мощности отечественного дизайна для размещения в изолированных энергосистемах в России и за рубежом. Мощность каждого энергоблока составит 600 МВт. Срок службы основного технологического оборудования – 80 лет. Сердцем энергоблока станет инновационная реакторная установка типа ВВЭР средней мощности с элементами спектрального регулирования и возможностью участия в замкнутом ядерном топливном цикле за счет применения уран-плутониевого топлива. Сооружение энергоблоков № 1 и № 2 Кольской АЭС-2 планируется в период с 2027 по 2037 год, в дальнейшем на площадке планируется сооружение ещё 2-х аналогичных энергоблоков.

