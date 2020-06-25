«Росэнергоатом» перечислил более 45 млн рублей в рамках софинансирования проектов развития городской среды в Полярных Зорях

В городе-спутнике Кольской АЭС продолжается реализация масштабной программы обновления социальной инфраструктуры. Существенную финансовую поддержку по всем направлениям проектной деятельности оказывает градообразующее предприятие.

«Практически все социальные и инфраструктурные проекты в Полярных Зорях – это результат тесного взаимодействия между градообразующим предприятием, городской администрацией и регионом. Дополнительные средства, поступающие в муниципалитет от концерна «Росэнергоатом» и Кольской АЭС, позволяют создавать здесь действительно комфортные условия для жизни, работы и отдыха, делают город атомщиков уютным и современным», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

В 2020 году в Полярных Зорях намечено подготовить территорию для новой детской и спортивной площадок, разработать проектно-сметную документацию для организации кругового движения на ул. Партизан Заполярья, приступить к проектированию нового лыжного стадиона, изготовить и установить красочную инсталляцию в виде сполохов полярного сияния.

Один из самых сложных и капиталоемких объектов – ремонт и модернизация большого зрительного зала полярнозоринского Дворца культуры. Здесь ведутся работы по обновлению инженерных коммуникаций, реконструируется механика сценических устройств, готовится новое покрытие сцены и замена кресел, планируется монтаж современного светового, звукового и видеооборудования, приобретение которого софинансирует Кольская АЭС.

Дополнительная финансовая помощь градообразующего предприятия также направлена на ремонт муниципальных автомобильных дорог, благоустройство дворовых территорий и тротуаров.