«Росэнергоатом» выделил 9 млн рублей на создание в Полярных Зорях ПЦР-лаборатории

Стационарная лаборатория для проведения диагностики заболеваний методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) будет создана в городе-спутнике Кольской АЭС на базе МСЧ № 118 Федерального медико-биологического агентства. Именно такие лаборатории в настоящее время используются для проведения тестов на наличие коронавирусной инфекции.

Выделенные средства пойдут не только на закупку лабораторного оборудования, но и позволят переоборудовать в соответствии с санитарными требованиями отдельное помещение в МСЧ № 118, а также провести дополнительное обучение специалистов, которые будут проводить тестирование.

«Кольская АЭС – предприятие стратегическое. От здоровья и работоспособности персонала атомной станции зависит надежное и безопасное энергоснабжение городов, предприятий и организаций нашего региона. Пандемия коронавируса показала, насколько важно иметь возможность для точной и оперативной диагностики заболеваний именно на местах, в отдельных муниципальных образованиях. Теперь при содействии концерна «Росэнергоатом» такая лаборатория появится и в Полярных Зорях, что не только повысит качество оказания медицинской помощи в городе атомщиков, но и существенно уменьшит нагрузку на аналогичные лаборатории областного центра», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

При этом метод ПЦР используется не только для диагностики коронавирусной инфекции, но и для целого ряда других инфекционных и наследственных заболеваний. Поэтому, по словам медицинских работников, такая лаборатория будет эффективно использоваться и после окончания пандемии.

Оборудование для организации ПЦР-лаборатории в Полярных Зорях уже заказано. Его доставка и монтаж ожидается в августе текущего года.