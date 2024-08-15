«Росгеология» приступает к новому этапу исследований внешней границы континентального шельфа России в Арктике

Из порта Мурманск в море Лаптевых выходит специализированное буровое судно «Бавенит» – флагман инженерно-геологического флота АО «Росгео». Целью предстоящей экспедиции является подготовка дополнительных геологических материалов для обоснования положения внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в акватории Северного Ледовитого океана (СЛО).

Как пишет rusgeology.ru, российские геологи на протяжении многих лет успешно выполняют работы по изучению внешней подводной окраины материка в Евразийском бассейне СЛО различными методами, включающими дистанционные комплексные геофизические исследования и прямой отбор образцов горных пород. Работы по бурению малоглубинных стратиграфических скважин для обоснования положения внешней границы континентального шельфа РФ ранее проводились также НИС «Бавенит» в 2021 году. Все полученные материалы используются для предъявления права Российской Федерации на расширение континентального шельфа.

Работы по стратиграфическому бурению в арктических морях проводятся «Росгео» с 2020 года. Наиболее обширная программа геологических исследований реализуется по заказу ПАО «НК «Роснефть»: она была разработана совместно с некоммерческим институтом «Иннопрактика» и МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2023-2024 годах была успешно реализована программа ФГБУ «ВНИИОкеангеология» в Баренцевом море для нужд Федерального агентства по недропользованию. Всего с 2020 года НИС «Бавенит» было пробурено 38 малоглубинных стратиграфических скважин общей протяженностью более 4800 метров во всех морях российского сектора СЛО – Баренцевом, Карском, Восточно-Сибирском, Чукотском и море Лаптевых.

Предстоящая экспедиция призвана стать очередной значимой вехой в изучении геологического строения континентального шельфа СЛО. Работы организованы по заказу ФГБУ «ВНИИОкеангеология» в рамках федерального проекта «Геология. Возрождение легенды» в партнерстве с ПАО «НК «Роснефть». Буровые работы будет выполнять НИС «Бавенит», принадлежащее АО «АМИГЭ» (дочернее предприятие «Росгеологии»). Планируется, что работы продлятся до середины сентября текущего года и завершатся в порту Певек.

Как отмечает rusgeology.ru, континентальный шельф включает в себя морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами территориального моря Российской Федерации на всём протяжении естественного продолжения её сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка.

Обычно внешняя граница континентального шельфа находится на расстоянии 200 морских миль от берега при условии, что внешняя граница подводной окраины материка не простирается на большее расстояние. В этом случае в соответствии с нормами международного права внешняя граница континентального шельфа совпадает с внешней границей подводной окраины материка.

Фото: https://vk.com/rusgeology?z=photo-105527557_457249086%2Falbum-105527557_00%2Frev