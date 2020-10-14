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Мурманская область. Арктика (16+)14.10.20 14:30

«Росгеология» завершила геофизические работы для определения внешней границы континентального шельфа России

Научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Лазарев» АО «Севморнефтегеофизика»  успешно завершило комплексные полевые геофизические исследования в северной части моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря Северного Ледовитого океана. Как сообщает пресс-служба АО «Росгеология», работы проводились в рамках подготовки геолого-геофизических материалов для обоснования внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Комиссии ООН.

Морские исследования в высоких широтах, где обычно поверхность океана круглогодично покрыта льдом, Росгеологии позволила провести благоприятная ледовая обстановка в Арктике летом 2020 года.

Научно-исследовательское судно «Академик Лазарев» за 40 дней выполнило сейсморазведку 2DМОВ ОГТ и гравимагниторазведку в объёме более 5500 пог. км при плановом объёме 4000 пог. км. Целью исследований являлось уточнение геологического строения зоны сочленения окраинно-шельфовых структур Восточно-Арктических морей и области перехода к Арктическому бассейну российского сектора Северного Ледовитого океана.

После завершения полевого сезона специалисты «Росгеологии» выполнят цифровую обработку и интерпретацию данных, полученных в ходе полевых работ, а также ретроспективных сейсмических данных в объёме более 6000 пог. км.

По словам генерального директора – председателя правления АО «Росгеология» Сергея Горькова, полученные в результате исследований материалы будут использованы для обоснования внешней границы континентального шельфа России. Кроме того, по результатам работ будет проведена первоначальная оценка нефтегазоносного потенциала исследуемой акватории.

Напомним, Россия в августе 2015 года направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. В планах - присоединение хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса.

По текущим оценкам экспертов, прогнозные ресурсы углеводородов рассматриваемых областей - 4,9 млрд тонн условного топлива.

Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана. Заявки на расширение границ континентального шельфа Арктики, помимо России, также подали Дания и Канада.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявлял, что Россия продолжит исследования в Северном ледовитом океане, чтобы представить комиссии ООН новые уточняющие данные по границе шельфа в Арктике.

В конце февраля Кобылкин во главе российской делегации представил комиссии по границам континентального шельфа ООН данные по шельфу Северного Ледовитого океана.

«Росгеология» – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в том числе в области морской геологии и работы на шельфе. Предприятиями холдинга открыто более 1000 месторождений, среди которых – крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций АО «Росгеология» находятся в собственности государства.

 

 

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