Росгвардия плохому не научит

Сотрудники и военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии присоединились к специальному интернет-проекту Росгвардии #ПокаВыДома для всех, кто оказался на самоизоляции из-за коронавируса.

Сотрудника Управления Росгвардии по Мурманской области предлагают видеоролик комплекса упражнений для поддержания хорошей физической формы

«Берегите себя и своих близких, оставайтесь дома!», - говорят военнослужащие.