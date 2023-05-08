Росгвардия сняла патриотический видеоролик ко Дню Победы

Идеей создания клипа стал рассказ военнослужащего Росгвардии - участника СВО, которому после получения контузии в одном из боев привиделся его прадед, участник Великой Отечественной войны, которого он видел только на фотографиях.

Киностудия Росгвардии совместно с рок-группой «Лампасы» подготовила ролик на песню «Бессмертный полк», посвящённый Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Идеей создания клипа стал рассказ военнослужащего Росгвардии - участника СВО, которому после получения контузии в одном из боев привиделся его прадед, участник Великой Отечественной войны, которого он видел только на фотографиях.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области, в клипе продемонстрирована несгибаемость духа русского солдата разных времён и эпох перед лицом неприятеля, сохранение памяти предков, прославление подвигов и ратного труда нынешних защитников Отечества, мужественно и стойко выполняющих сложнейшие боевые задачи в ходе специальной военной операции.