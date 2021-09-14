Росимущество поддержало идею Народного фронта передавать конфискат нуждающимся

Ранее эксперты ОНФ обратились в Росимущество с предложением передавать товары, задержанные или изъятые таможенными органами, проверенным и эффективным благотворительным организациям для решения ими полезных для общества в целом задач.

«Один из федеральных социальных проектов, поддержанный и масштабируемый Народным фронтом, – «Служба срочной социальной помощи «128», реализованный Благотворительным фондом «Близкие люди». Более 2500 семей получили адресную помощь, доставлено более 20 тысяч продуктовых наборов и выдано 15 тысяч косметических наборов. Граждане обращаются туда за поддержкой круглосуточно. И потребности у них самые обычные: еда, одежда, обувь, детские уходовые средства и другое. Если бы подобные ему проекты могли передавать нуждающимся конфискованные товары, работать им было бы гораздо легче. Народный фронт готов помочь государству и НКО договориться и построить работающую систему», – прокомментировала начальник управления проектных инициатив, руководитель команды ОНФНКО Елена Мильто.

Росимущество инициативу поддержало и заявило о готовности проработать соответствующее законодательство.

«Сейчас важно проработать механизм передачи товаров в благотворительные фонды. Я считаю, что именно они должны распределять такую материальную помощь среди нуждающихся. В Мурманске, как и в любом городе, есть социально незащищенные граждане. Это многодетные семьи, лица пожилого возраста или родители, воспитывающие особенных детей. Многие из них находятся в сложной жизненной ситуации, и подобная помощь им необходима», - отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.