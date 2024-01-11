Роскачество обнаружило фальсификат в консервах из печени трески

Роскачество исследовало 14 торговых марок (ТМ) консервированной печени трески. Эксперты обнаружили фальсификацию, а также контрафакт.

Как пишут «Известия» ссылаясь на Российскую систему качества, в результатах исследования, в консервах ТМ «Polinet» указана печень атлантической трески, однако по факту в банке оказалась печень тихоокеанской трески. В продукции ТМ «Вкусные консервы», «Дикий вылов», «Любконсерв», «О'кей», «Спецзаказ» были выявлены несвойственные для печени трески органолептические показатели и подозрительная зернистая структура. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о подмене печени трески молоками. Также обнаружены признаки частичной замены печени трески молоками в продукции ТМ «Капитан морей», «КитБай».

«Кроме возможной подмены печени рыбы на молоки эксперты обнаружили фальсификацию. Производители ТМ «Акватория», «Беринг», «Мурман-рыба», «Устькамчатрыба» указали на маркировке печень трески, однако в действительности в банке лежала печень минтая», — уточнили в Роскачестве.

Роскачество направило информацию о закупленной на «Ozon» продукции «Уськамчарыба» в Роспотребнадзор, в управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю, в Россельхознадзор.

«Кроме того, аналогичные сведения по факту наличия в обороте фальсифицированной продукции направлены в ГУ МВД России по г. Москве и в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве для принятия мер в отношении [продавца товара] ИП Гурина А.О.», — добавили в Российской системе качества.