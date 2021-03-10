Роскомнадзор приступил к правовому «воспитанию» интернет-сервиса «Твиттер»

Если данный интернет-сервис не начнёт выполнять требования российских законов, сообщается на сайте ведомства, то к нему будут применены «меры воздействия в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки)».

Отмечается, что сервис с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Добавляется, что Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы «Tвиттер» в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.

«В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом «Twitter» требования закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», — говорится в сообщении.