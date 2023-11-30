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Мурманская область. Арктика (16+)30.11.23 15:00

Роскосмос откроет Центр компетенций в Мурманском арктическом университете

В Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге под председательством Государственной корпорации «Роскосмос» состоялось седьмое заседание Межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности (РКД) в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов, в котором принял участие проректор по научной и инновационной деятельности МАУ Георгий Гогоберидзе.

Заседание посвящалось работам по выполнению плана деятельности Комиссии в 2022−2023 годах и предложениям по плану работ на 2024−2025 годы, а ее председателем выступил заместитель генерального директора ГК «Роскосмос» по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов. В частности, были представлены доклады представителей Центров компетенции в области РКД об их опыте работ в Калужской, Волгоградской, Астраханской, Челябинской областях и иных регионах России.

В 2024 году такой же центр будет создан Госкорпорацией «Роскосмос» на базе Мурманского арктического университета для работы в Мурманской области. Соответствующий договор был подписан в ноябре между представителями Роскосмоса во главе с Михаилом Хайловым и и.о. ректора МАУ Ириной Шадриной.

Проректор по научной и инновационной деятельности МАУ Георгий Гогоберидзе в онлайн-докладе представил мурманский университет, его опыт работы в области РКД и рассказал о планируемой деятельности Центра компетенций в области РКД в Мурманской области, старт работы которого намечен на июль следующего года.

Министерство информационной политики Мурманской области сообщает, что проректор отметил, что основные направления деятельности Центра будут связаны с получением и анализом спутниковой информации в части анализа данных и мониторинга разливов нефти и движения нефтяного пятна на водных объектах в прилегающих водах Кольского полуострова; системы мониторинга экосистем и хозяйственной деятельности антропогенных объектов региона; контроля гидротехнических сооружений, а также прогноза развития наводнений; мониторинга чрезвычайных ситуаций, в частности лесных пожаров.

«В коллектив Центра компетенции в области РКД войдут специалисты мирового уровня и молодые ученые, работающие в области обработки космической информации, разработки алгоритмов выявления очагов загрязнения и опасных явлений, мониторинга и динамики изменчивости природной и техногенной ситуации региона. Предполагается проведение работ по заказам как Роскосмоса, так и региональных потребителей в лице профильных министерств Мурманской области и хозяйствующих субъектов региона», — отметил Георгий Гогоберидзе.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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