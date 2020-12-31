Росморречфлот завершил активную фазу поисково-спасательной операции в районе крушения рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море

30 декабря в 15.00 мск активная фаза проведения поисково-спасательной операции по факту гибели рыболовецкого судна «Онега» завершена. Поисково-спасательные работы прекращены, сообщает ТАСС, ссылаясь на Росморречфлот.

Задействованные в поисках суда возвращаются в места своего пребывания либо к рыболовецкому промыслу. В ближайшее время в район крушения подойдет буксир Росрыболовства, который будет заниматься мониторингом дна в районе гибели судна.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, все 17 моряков, поиски которых велись несколько дней, погибли.