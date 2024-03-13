Рособрнадзор планирует организовать пересдачу ЕГЭ с 23 мая

Рособрнадзор планирует организовать пересдачу ЕГЭ в основной период сдачи экзамена, который начинается 23 мая, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

Кроме того, там уточнили, что пересдачи не будут проводиться в основной период сдачи экзамена.

В ведомстве сообщали, что выпускники школ получат возможность пересдавать единый госэкзамен по предмету по выбору уже летом текущего года.