Роспатент зарегистрировал компьютерную программу «Сервис уведомлений бизнес-процессов АО «АтомЭнергоСбыт» и выдала свидетельство о её государственной регистрации

Созданием Сервиса уведомлений занимался Проектный офис разработки цифровых решений компании с конца 2021 года. В течение 2022 года команда проекта одновременно осуществляла функции по разработке сервиса и выполнению бизнес-задач, расширяя количество рассылок и их охват.

«Являясь правообладателем программного обеспечения, в дальнейшем мы можем реализовывать проекты по созданию цифровых продуктов на базе Сервиса уведомлений и выводить эти продукты на рынок, выполняя не только внутренние рассылки, но и предоставляя услуги как внутри отрасли, так и внешним контрагентам», - подчеркнул заместитель генерального директора по техническому развитию АО «АтомЭнергоСбыт» Денис Кириенко.

Сервис уведомлений получает информацию для отправки сообщений, рассылает их по необходимым каналам, а также отслеживает статус доставки сообщений и делает пометки в базе данных. Все это позволяет понимать поведенческие характеристики клиентов, в итоге они получают только полезную и важную информацию.

Получение интеллектуальных прав на программу «Сервис уведомлений» является важным шагом для «АтомЭнергоСбыта». Это даёт компании более широкие возможности в области уведомлений клиентов, а также открывает перспективы для создания новых продуктов и услуг на основе данной программы.

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».