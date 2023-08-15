Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по вопросам качества товаров для школы

Роспотребнадзор в преддверии нового учебного года открыл «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Об этом сообщается в соцсетях федеральной службы.

«Горячая линия» будет работать с 14 по 25 августа.

Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы о качестве о безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания. Также они разъяснят действующие нормативные требования к категории товаров, которые предназначаются для детей и подростков.

Помимо этого, на официальных сайтах региональных отделений Роспотребнадзора можно найти рекомендации по выбору школьной формы, ранцев и портфелей, а также по организации рабочего места школьника и его режима дня.

Там же размещены номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках «горячей линии», и адреса консультационных центров и пунктов. На федеральном уровне круглосуточно работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8(800) -555-49-43.

Фото: https://gov-murman.ru