ЦУР проконтролирует сроки отработки обращений о покосе борщевикаВ Мурманске вводится запрет на движение всех видов транспорта через железнодорожные пути
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.08.23 15:00

Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по вопросам качества товаров для школы

Роспотребнадзор в преддверии нового учебного года открыл «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Об этом сообщается в соцсетях федеральной службы.

«Горячая линия» будет работать с 14 по 25 августа.

Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы о качестве о безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания. Также они разъяснят действующие нормативные требования к категории товаров, которые предназначаются для детей и подростков.

Помимо этого, на официальных сайтах региональных отделений Роспотребнадзора можно найти рекомендации по выбору школьной формы, ранцев и портфелей, а также по организации рабочего места школьника и его режима дня.

Там же размещены номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках «горячей линии», и адреса консультационных центров и пунктов. На федеральном уровне круглосуточно работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8(800) -555-49-43.

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Обзор промышленной сферы России по итогам первого полугодия: дефициты и зарплаты
-Фоторепортаж (6+)«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздника
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
Комментарий к новости:6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
Анатолий
30.07.23 14:53
Объясните,кто поставляет свежевыловленного сига на рынок Мончегорска,значит кому-то можно ловить сетями на Имандре и зимой и летом?
Комментарий к новости:Любители сига установили десять ставных рыболовных сетей в акватории озера Имандра
-Правовая консультация (18+)Часто задерживаетесь на работе? Юрист hh.ru рассказала, сколько вам должны заплатить за переработки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире16:00«Король Гриля». Кулинарная программа (12+)16:30«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Часто задерживаетесь на работе? Юрист hh.ru рассказала, сколько вам должны заплатить за переработки-PRO Валюту (16+)Курс доллара во вторник утром опускается к другим основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Модернизация комплекса противоаварийной автоматики позволила специалистам КАЭС увеличить пропускную способность Кольско-Карельского транзита электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 августа-PRO Нефть и газ (18+)Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения-PRO Законы (18+)Министерство транспорта РФ опубликовало паспорт проекта «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика