Роспотребнадзор отменил часть противоэпидемических ограничений в школах

Роспотребнадзор отменил часть ограничений в школах, введенных ранее в связи с распространением COVID-19.

В школах отменили: закрепление кабинетов за классами; разное расписание начала уроков и перемен, введённое для сокращения контактов между школьниками; необходимость соблюдать дистанцию в 1,5 метра и зигзагообразною рассадку по 1 человеку за партой на экзаменах.

Также больше не нужно предъявлять медицинскую справку для допуска к занятиям, если ребёнок контактировал с больным коронавирусом. Однако после перенесённого заболевания наличие такой справки обязательно.

Также главный санитарный врач страны разрешил увеличить до 100% загрузку летних лагерей, благодаря этому больше детей смогут летом отдохнуть и поправить здоровье, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.