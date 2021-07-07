Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование россиян на COVID-19 по возвращении в страну

Как сообщает Мурманский оперативный штаб, теперь анализ нужно сдать только один раз, при этом привитым или переболевшим он не потребуется.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Теперь те, кто не болел COVID-19 или не сделал прививку, должны сдать один тест в течение трх дней после прибытия в страну. Но до получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции.

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.07.2021 №17 «О внесении изменений в постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения СОVID-2019».