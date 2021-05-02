Роспотребнадзор по Мурманской области предписал дополнительные меры профилактики COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области сообщило, что угроза распространения новой коронавирусной инфекции в России, в том числе и в Северо-Западном федеральном округе, сохраняется. Не исключена возможность завоза CоVID-19 на территорию Мурманской области. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения главный санитарный врач региона выдал предписания: предприятиям общественного питания; учреждениям, осуществляющим деятельность по предоставлению мест для временного проживания) (гостиницы и иные средства размещения); транспортным предприятиям.

Срок исполнения - с 26 апреля до особого распоряжения.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на особом контроле: ношение масок в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах; дезинфекция на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей.