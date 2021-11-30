Роспотребнадзор по Мурманской области принял ряд решений для активизации вакцинации от гриппа

В Мурманской области продолжается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ. Специалисты отмечают постепенное нарастание интенсивности эпидпроцесса. Так, за 47 неделю в Мурманской области зарегистрировано 11216 случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости выше порогового уровня на 75,7%, а темп регистрации по сравнению с прошлой неделей вырос на 9,3%.

«Основная регистрация за счёт роста заболеваемости среди школьников, пороговый уровень превышен на 105,2%, это самый высокий показатель среди всех контингентов», – отметил государственный санитарный врач по Мурманской области Александр Сергеев.

Вирусологи ведут мониторинг циркуляции вирусов гриппа и ОРВИ. На прошлой неделе они обследовали 109 человек. 49 из них были носителями вирусов, в 40 случаях – гриппа А. В то время как темпы вакцинации от гриппа в регионе низкие. По данным на 26 ноября в городах региона и Мурманске медорганизации реализовали от 39 до 69% имеющейся вакцины.

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области приняло ряд решений для создания условий эпидблагополучия в регионе. Постановление «Об активизации прививочной кампании против гриппа в эпидсезоне 2021-2022 годов на территории Мурманской области» подписал главный государственный санитарный врач по Мурманской области Александр Сергеев.

Согласно документу, медорганизации должны реализовать остатки противогриппозных вакцин до 10 декабря текущего года. Главный санитарный врач также порекомендовал активизировать работу по иммунизации против гриппа населения области, обратив особое внимание на группы риска: работники образования, торговли, коммунального хозяйства, студенты, организованные дети дошкольного и школьного возраста.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, с 6 декабря допуск несовершеннолетних к участию в спортивных, а также иных культурно-массовых мероприятиях будет возможен при наличии сведений о вакцинации против гриппа в эпидсезон 2021-2022 годов. Постановление вступило в силу 29 ноября.

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области ведёт систематический эпидемиологический и вирусологический мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе и принимает решение исходя из интересов здоровья и жизни граждан.

Напомним, что в эпидсезоне 2020-2021 годов вирус гриппа не регистрировался. Это объясняют высоким охватом прививками от сезонного заболевания в прошлом году.