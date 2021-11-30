Роспотребнадзор по Мурманской области принял ряд решений для активизации вакцинации от гриппаВремя работы выездных прививочных пунктов в Мурманске изменится
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)30.11.21 12:15

Роспотребнадзор по Мурманской области принял ряд решений для активизации вакцинации от гриппа

В Мурманской области продолжается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ. Специалисты отмечают постепенное нарастание интенсивности эпидпроцесса. Так, за 47 неделю в Мурманской области зарегистрировано 11216 случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости выше порогового уровня на 75,7%, а темп регистрации по сравнению с прошлой неделей вырос на 9,3%.

«Основная регистрация за счёт роста заболеваемости среди школьников, пороговый уровень превышен на 105,2%, это самый высокий показатель среди всех контингентов», – отметил государственный санитарный врач по Мурманской области Александр Сергеев.

Вирусологи ведут мониторинг циркуляции вирусов гриппа и ОРВИ. На прошлой неделе они обследовали 109 человек. 49 из них были носителями вирусов, в 40 случаях – гриппа А. В то время как темпы вакцинации от гриппа в регионе низкие. По данным на 26 ноября в городах региона и Мурманске медорганизации реализовали от 39 до 69% имеющейся вакцины.

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области приняло ряд решений для создания условий эпидблагополучия в регионе. Постановление «Об активизации прививочной кампании против гриппа в эпидсезоне 2021-2022 годов на территории Мурманской области» подписал главный государственный санитарный врач по Мурманской области Александр Сергеев.

Согласно документу, медорганизации должны реализовать остатки противогриппозных вакцин до 10 декабря текущего года. Главный санитарный врач также порекомендовал активизировать работу по иммунизации против гриппа населения области, обратив особое внимание на группы риска: работники образования, торговли, коммунального хозяйства, студенты, организованные дети дошкольного и школьного возраста.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, с 6 декабря допуск несовершеннолетних к участию в спортивных, а также иных культурно-массовых мероприятиях будет возможен при наличии сведений о вакцинации против гриппа в эпидсезон 2021-2022 годов. Постановление вступило в силу 29 ноября.

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области ведёт систематический эпидемиологический и вирусологический мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе и принимает решение исходя из интересов здоровья и жизни граждан.

Напомним, что в эпидсезоне 2020-2021 годов вирус гриппа не регистрировался. Это объясняют высоким охватом прививками от сезонного заболевания в прошлом году.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Самой прибыльной отраслью за первые шесть месяцев года стала добыча полезных ископаемых. Но не спешите радоваться-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 9 копеек, евро растёт на 34 копейки-PRO Энергетику (18+)В Заозерске модернизируют систему теплоснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Пособия по временной нетрудоспособности с 1 января начнут выплачивать автоматически
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика