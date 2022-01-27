Роспотребнадзор по Мурманской области разъяснил сокращение срока карантина по COVID-19 с 14 до 7 дней

26 января вступило в силу постановление Роспотребнадзора России о сокращении карантина для тех, кто контактировал с больным ковидом. По информации главного санитарного врача страны Анны Поповой, инкубационный период у людей, заразившихся штаммом SARS-CoV-2 «омикрон», составляет от двух до пяти дней.

Если раньше самоизолироваться нужно было в течение 14 дней, теперь есть несколько вариантов. Провести дома неделю придётся тем, кто вакцинировался или переболел более полугода назад. Тем, кто уже сейчас на самоизоляции, придётся соблюдать карантин больше недели – до даты, которая указана в постановлении. А те, кто привился или переболел в течение последних шести месяцев, могут не уходить на карантин при условии, что нет признаков заболевания.

В Роспотребнадзоре отметили, что самих больных эти меры никак не затронут. Они будут находиться на изоляции вплоть до полного выздоровления. Сокращение срока самоизоляции до семи дней не повлияет на прочие карантины. Например, в школах, если класс уходит на карантин из-за гриппа, а не из-за коронавируса. Если в классе зафиксирован коронавирус, то срок карантина составит 7 дней, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

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