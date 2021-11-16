Атомный ледокол «Сибирь» вышел на ходовые испытанияИз-за непогоды от Кандалакши до Мончегорска ограничено движение большегрузов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)16.11.21 16:00

Роспотребнадзор продлил антиковидные требования до 2024 года

В ведомстве решили продлить действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России ещё на три года. Ношение масок, соблюдение дистанции и прочие правила безопасности останутся действительными до 2024 года. Однако в документ внесли и некоторые изменения. Соответствующее постановление главного санитарного врача опубликовано 16 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» были утверждены постановлением главного государственного санитарного врача в мае 2020 года. В них подробно разъясняются все необходимые меры, направленные на предупреждение распространения коронавируса.

Так, например, в документе объясняется, как проводится лабораторная диагностика и регистрация случаев заболевания, кому в первую очередь необходимо делать тесты на коронавирус. В нём также прописаны правила личной гигиены в условиях пандемии — мытьё и обеззараживание рук, ношение масок, соблюдение социального дистанцирования.

Помимо этого, санитарно-эпидемиологические правила обязывают работодателей создать все условия, чтобы не допустить заражения сотрудников на рабочем месте. В соответствии с новым постановлением главного санитарного врача, которое вступает в силу 17 ноября, действующие нормы санитарно-эпидемиологических правил продлеваются до 2024 года. Но есть и некоторые изменения.

Ранее контактировавшим с больными COVID-19 людям предписывалось две недели сидеть дома и соблюдать карантин. Причём за этим тщательно следили. Нарушивших режим самоизоляции даже привлекали к административной ответственности. И на это никак не влиял факт вакцинации от коронавируса или перенесённая ранее болезнь.

Теперь по обновленным правилам привитые и переболевшие в течение полугода смогут не уходить на карантин после контакта с заражённым. Главное условие — чтобы у них при этом не было признаков заболевания.

«Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», — указано в документе.

Непривитые и непереболевшие после контакта с больными по-прежнему должны будут соблюдать домашний режим в течение 14 дней. Кроме того, постановление внесло изменения в подпункт, касающийся лабораторных исследований на коронавирус.

К приоритету первого уровня добавили людей с диагнозом «острая респираторная вирусная инфекция» и «грипп». Из документа также следует, что анализ на коронавирус теперь должны проводить на 10—12 день после контакта с больным. Ранее Роспотребнадзор принял постановление, согласно которому срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов. Отсчёт начинается с момента поступления материала в лабораторию.

 

www.pnp.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние рынка труда в Мурманской области по итогам III квартала 2021 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Аудитор СП Алексей Саватюгин: размер и структура госдолга РФ не представляют угроз для финансовой системы-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 28 копеек, евро теряет почти 25 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области внедрят интеллектуальные системы учёта электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис призвал муниципалитеты избегать ответов из категории перечисления нормативно-правовых актов-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Автомобилистам-нарушителям придётся раскошелиться ещё больше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика