Роспотребнадзор рекомендует региональным властям привить от гриппа в ходе осенней прививочной кампании этого года до 60% населения

В том числе не менее 75 процентов граждан из группы риска. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ведомство также рекомендует выделить средства на закупку препаратов для профилактики гриппа граждан, не подлежащих иммунизации в рамках национального календаря. Также следует своевременно вводить ограничительные меры при развитии эпидемиологической ситуации по гриппу, острым респираторным вирусным инфекциям коронавируса.

Роспотребнадзор рекомендует до 30 сентября провести оценку готовности медорганизаций к работе в период подъёма инфекционных заболеваний, а также принять дополнительные меры по улучшению качества диагностики заболеваний.

Ранее заслуженный врач РФ, член Комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайко рассказывала «Парламентской газете» о подготовке проекта ежегодного постановления о профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19. Она отметила, что вакцинация против коронавируса рекомендуется лицам старше 18 лет, ранее не болевшим или не привитым, лицам в возрасте 60 лет и старше, а также лицам с хроническими заболеваниями.

Фото: https://gov-murman.ru