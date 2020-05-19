Роспотребнадзор рекомендует в группах временного пребывания детей ограничить их количество до 10-12 человек

Перед посещением детских садов жителям Кольского района не нужно брать в поликлиниках справки для дошколят. 19 мая заместитель главы администрации – начальник Управления образования администрации Кольского района Ирина Непеина пояснила порядок поступления дошколят в дежурные детские сады после окончания режима самоизоляции.

Во время режима обязательной самоизоляции в Кольском районе работало 10 детских садов. При необходимости группы открывали даже для двух-трёх детей. В Мурманской области режим обязательной самоизоляции был снят 12 мая, большинство взрослых жителей района вышли на работу, однако единовременного массового притока детей в сады Кольского района удалось избежать.

На данный момент в муниципальном образовании открыты 14 ДОУ, в них работают 52 группы временного пребывания, среди которых есть 3 круглосуточных. За последнюю неделю количество детей в садах увеличилось всего на 100 человек. На данный момент в районе дошкольные учреждения посещают чуть больше полутысячи ребят.

При этом к группам временного пребывания детей предъявляются жёсткие санитарные требования безопасности. Прежде всего, Роспотребнадзор рекомендует ограничить в таких группах количество детей до 10-12 человек.

- Детям, которые в период самоизоляции родителей долгое время не посещали детские сады, нужно иметь справку о состоянии здоровья, - пояснила Ирина Непеина. – При этом родителям не нужно перед посещением детского сада водить своих чад в поликлинику. Документ о состоянии здоровья можно взять непосредственно в самом садике. В детском саду детей осматривают лицензированные педиатры, они же и дают заключение на месте. Это сделано для того, чтобы не заражать детей в очередях в поликлинике, да и для удобства самих родителей. В районе эта практика применялась с самого начала периода обязательной самоизоляции.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в детских садах района применяются и другие меры безопасности. О них рассказала заведующая МБДОУ № 4 г . Кола Людмила Паромская. Дошкольное учреждение работает в режиме дежурного с 30 марта. Вначале ДОУ посещали всего шесть воспитанников, сейчас в учреждении работает 7 групп, в них ходи 79 ребят.

- Перед посещением детского сада обоим родителям необходимо взять по месту трудоустройства справку о том, что они ходят на работу и не могут днём оставить дома ребёнка одного, - рассказала Людмила Паромская. – Ещё на входе родители и дети обрабатывают руки антисептиком, ребятам измеряют температуру. Для этого мы используем дистанционный термометр. Второй раз детям меряют температуру днём. Обязателен ежедневный медицинский осмотр и для всех сотрудников детского сада. Мы также соблюдаем и другие требования безопасности. Весь персонал обеспечен масками, в группах регулярно обеззараживают воздух. Соблюдают дети дистанцию и при приёме пищи. Ребята сидят за отдельными столиками.