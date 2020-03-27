Роспотребнеадзор любит троицу: в Мурманской области пациент с коронавирусом идёт на поправку

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, у гражданина Ирландии, с подтвержденным коронавирусом отмечается положительная динамика. По данным медиков анализы молодого шахматиста из Ирландии показывают прекрасные результаты.

Напомним, молодой человек находится в инфекционном боксе мурманской больницы с 16 марта, когда у него был зафиксирован первый в Мурманской области предварительно-положительный результат на коронавирус. В руки медиков иностранец попал в ходе мониторинга эпидситуации в регионе, когда у всех иностранных участников международного шахматного турнира были взяты анализы на коронавирус

Подобранная медиками терапия работает, последние лабораторные тесты пациента показали отсутствие коронавируса в организме. Тем не менее, молодой человек будет находиться в обсерваторе до получения результатов третьего - финального анализа на коронавирус. Если он также подтвердит отсутствие вируса, гражданин Ирландии будет выписан и отправится на родину ориентировочно 29 марта.