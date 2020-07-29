Росприроднадзор до конца года проверит объекты 27 компаний в Арктике

Специалисты Росприроднадзора проверят 139 объектов 27 компаний, в том числе «Лукойла», «НОВАТЭКа», «Транснефти» и «Роснефти» в Арктике, сказала РИА «Новости» глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Проверки проводятся после ЧП в Норильске, согласно поручению Президента РФ.

- Вот эти 27 юридический лиц, 139 объект, вот они все здесь. Здесь уже объекты компании «Башнефть-полюс», «Варандейский терминал», «Лукойл-Коми», «Транснефть-Сибирь», — сказала Радионова.

Как уточняется в распоряжении правительства, которое предоставила РИА «Новости» Радионова, проверки будут проводить до 31 декабря этого года также в компаниях «ННК-Печоранефть», «Русвьетпетро», «Пурнефть», «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз», «Мессояханефтегаз», «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Ямал», «Новатэк-Пуровский», «РН-Пурнефтегаз», «РН-Ванкор», «Норильсктрансгаз», НТЭК, «Норильскгазпром», «Норильская топливная компания», «Кольская горно-металлургическая компания», «Воркутинские ТЭЦ», «Комиавиатранс», «Карелкоммунэнерго», «Мурманская ТЭЦ», «Мурмансэнергосбыт», «ТГК- 2», «ТЭП Архангельских котельных», «Интер РАО-Энергогенерация».