Росприроднадзор проверит 36 стивидоров, занимающихся перевалкой угля

Росприродназдор начинает внеплановые проверки стивидорных компаний, которые занимаются перевалкой угля. Об этом сообщает глава ведомства Светлана Радионова в «Instagram». По её словам проверки будут проведены в отношении 36 стивидорных компаний из трёх федеральных округов: Северо-Западного, Южного и Дальневосточного. «14 стивидоров уже начали проверять», - отметила Родионова.

Глава Росприродназдора подчеркнула, что «тех, кто не соответствует требованиям закрытой перевалки угля, будем наказывать» и напомнила, что в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина «до конца 2020 года перейти на закрытые технологии обязаны все».

«Времени на жалобы и отговорки больше нет, все уже должно работать. Это дикость, когда у людей из-за угольной пыли зимой выпадает чёрный снег», - сказала Родионова.

Как сообщалось ранее, Минтранс России закрепил понятие закрытой перевалки угля в морских портах. Соответствующий приказ Минтранса зарегистрирован Минюстом России 15 октября.