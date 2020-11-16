Росприроднадзор проверит 36 стивидоров, занимающихся перевалкой угляЗинаида Разживина станет министром цифрового развития Мурманской области
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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.20 11:00

Росприроднадзор проверит 36 стивидоров, занимающихся перевалкой угля

Росприродназдор начинает внеплановые проверки стивидорных компаний, которые занимаются перевалкой угля. Об этом сообщает глава ведомства Светлана Радионова в «Instagram». По её словам проверки будут проведены в отношении 36 стивидорных компаний из трёх федеральных округов: Северо-Западного, Южного и Дальневосточного. «14 стивидоров уже начали проверять», - отметила Родионова.

Глава Росприродназдора подчеркнула, что «тех, кто не соответствует требованиям закрытой перевалки угля, будем наказывать» и напомнила, что в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина «до конца 2020 года перейти на закрытые технологии обязаны все».

«Времени на жалобы и отговорки больше нет, все уже должно работать. Это дикость, когда у людей из-за угольной пыли зимой выпадает чёрный снег», - сказала Родионова.

Как сообщалось ранее, Минтранс России закрепил понятие закрытой перевалки угля в морских портах. Соответствующий приказ Минтранса зарегистрирован Минюстом России 15 октября.

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