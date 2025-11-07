Росприроднадзор требует у ММРП возместить ущерб, за нанесённый вред Кольскому заливу

Ущерб в размере более 1 млн рублей был причинён в результате хозяйственной деятельности предприятия.

Росприроднадзор направил ООО «Мурманский морской рыбный порт» требование о возмещении ущерба Кольскому заливу — одной из ключевых акваторий Баренцева моря, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

«Во время плановой проверки в 2023 году инспекторы Балтийско-Арктического управления Службы совместно со специалистами ЦЛАТИ по Мурманской области отобрали пробы сточных вод, поступающих в залив. Исследования показали, что в результате хозяйственной деятельности предприятия водному объекту причинён вред. Размер ущерба составил более 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Росприроднадзор требует возместить вред в добровольном порядке. В случае отказа материалы будут направлены в суд.