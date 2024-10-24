Росприроднадзор в Мурманске открыл выставку работ победителей и участников премии «Экология – дело каждого»

Руководитель Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора Сергей Михайлов торжественно открыл в Мурманске передвижную выставку работ победителей, призёров и участников Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Также в открытии принял участие и заместитель министра регионально минприроды Дмитрий Банников.

Экспозиция представлена в зале ожидания железнодорожного вокзала Мурманск. В неё вошли рисунки и фотографии юных авторов из России, Белоруссии, Татарстана, Мексики и Китая. Выставка будет открыта до 3 ноября.

«Создание такой выставки — это отличная инициатива, которая непременно вдохновит людей задуматься о важности охраны нашей природы через детский взгляд и поможет развить ответственное отношение к окружающей среде. Также хочется отметить удачное расположение выставки, которое позволит как местным жителям, так и всем гостям города ознакомиться с представленными работами», - отметил Дмитрий Банников.

Как отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, международная премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором в 2021 году с целью экологического просвещения и вручается за интересные идеи, инициативы и выдающиеся проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры среди населения. Победители, призёры и даже участники премии получают дополнительные баллы при поступлении в российские вузы, возможность бесплатного обучения, а также ценные призы и путевки на море. Прием заявок на V юбилейный сезон премии осуществляется с 1 августа 2024 года по 1 апреля 2025 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/