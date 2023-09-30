Росреестр - в помощь: одним заявлением защитить свою недвижимость от мошенников

Для защиты своей собственности можно воспользоваться правом запретить любые регистрационные действия с недвижимостью без личного участия и написать в Росреестр заявление о запрете сделок.

Запись о невозможности государственной регистрации без личного участия, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), является основанием для возврата без рассмотрения заявления на государственную регистрацию перехода, ограничения, прекращения права на объект недвижимости в случае, если такое заявление было представлено в Росреестр не собственником.

«Эта мера – эффективный способ защиты своей недвижимости от мошеннических действий. После наложения запрета никто без ведома и согласия собственника не сможет продать или подарить такой объект, сдать его в аренду или отдать в залог. С 2014 года такой возможностью воспользовалось уже более 2730 жителей нашего региона», – прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, подать заявление о несовершении сделок без личного участия можно бесплатно в любом офисе МФЦ или в электронном виде через «личный кабинет» на официальном сайте Росреестра или на госуслугах. Запись о запрете будет внесена в ЕГРН в течение 5 рабочих дней со дня приёма заявления. Снять запрет собственник может в любое время, подав соответствующее заявление в Росреестр.