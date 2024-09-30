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Мурманская область. Арктика (16+)30.09.24 16:00

Росреестр: как правильно оформить парковку во дворе многоквартирного жилого дома

Государственным земельным инспекторам Управления Росреестра по Мурманской области часто поступают жалобы на самовольно оборудованные парковочные места во дворах многоквартирных жилых домов (МКД). Но по результатам рассмотрения порой выясняется, что это не всегда самовольное занятие земельного участка. Существует законный способ организовать парковочное место. Как это сделать, не нарушая права соседей, разъясняет начальник межмуниципального отдела по г. Кировск и г. Апатиты, государственный земельный инспектор Анна Еремеева:

- В первую очередь, земельный участок, на котором планируется парковка, должен быть сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. Если данное условие не соблюдено, то необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о формировании участка и постановки на кадастровый учёт. Для начала этой процедуры достаточно заявления любого собственника помещения в МКД.

Необходимо получить решение общего собрания собственников МКД по устройству парковки на придомовой территории. За организацию парковки и установку ограждающих устройств должны проголосовать не менее 2/3 от общего числа голосов собственников. Только в этом случае вопрос считается решенным положительно, это надо зафиксировать в протоколе.

Следующим этапом является разработка проектной документации. Поручить разработку проекта парковки рекомендуется специализированной проектной организации. Она подтвердит возможность создания парковки в соответствии со всеми санитарными, техническими, пожарными и иными требованиями законодательства, рассчитает количество парковочных мест, предложит варианты въезда и выезда с придомовой парковки, включая установку шлагбаума.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, если правомерность организации индивидуального парковочного места во дворе МКД ничем не подтверждается, то действия по оборудованию парковочных мест на придомовой территории являются незаконными и образуют состав административного правонарушения по ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях «Самовольное занятие земельного участка».

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