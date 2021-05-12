Росреестр Мурманской области фиксирует рост поступления актов о наложении арестов

В 2020 году в рамках межведомственного взаимодействия на внутренний портал регионального Росреестра поступило более 40 тысяч выписок из постановлений Федеральной службы судебных приставов о наложении ареста (запрета) на недвижимое имущество, что на 5% превысило количество арестов в 2019 году.

«В то же время за четыре месяца 2021 года Федеральной службой судебных приставов уже направлено в управление более 20300 выписок из постановлений о наложении арестов», - прокомментировала заместитель Управления Росресстра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

Как пояснила эксперт ведомства, Росреестр не накладывает аресты, а вносит сведения о них в Единый государственный реестр недвижимости и регистрирует ограничения. Арест или запрет может быть наложен и снят только уполномоченными органами. К ним отнесены суды общей юрисдикции, арбитражные суды, судебные приставы-исполнители, налоговые органы, которые в соответствии с законодательством направляют в орган регистрации прав в срок не более трех рабочих дней соответствующий документ о наложении ареста.

В случае если документы о снятии ограничений не поступили в Росреестр в установленном порядке, заявитель может представить заявление о погашении ограничения и документы о снятии ареста, обратившись в многофункциональный центр «Мои документы».

При поступлении в Росреестр судебного решения или акта судебного пристава о наложении ареста на недвижимость или запрете определенных действий с имуществом в отношении продавца государственная регистрация сделки может быть приостановлена (само наличие исполнительных производств в отношении должника не является основанием для приостановления регистрации сделки).

Поэтому при планировании сделки с недвижимостью необходимо удостовериться в отсутствии ограничений на объект. Для этого на сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/site/) можно воспользоваться сервисом «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.