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Мурманская область. Арктика (16+)15.06.24 16:00

Росреестр напоминает: о чем нужно знать дачникам, чтобы не стать нарушителями

Наступление «дачного сезона» - традиционное время, когда все, у кого есть дачный участок, стараются провести выходные на природе. Управление Росреестра по Мурманской области напоминает: о чем нужно знать дачнику, чтобы не стать нарушителем земельного законодательства.

Статья 42 Земельного кодекса Российской Федерации обязывает владельцев земельных участков использовать их по целевому назначению.

«Большая часть нарушений, выявляемых при проведении надзорных мероприятий на территории Мурманской области, связана с использованием земельных участков не в соответствии с целевым назначением. За I квартал 2024 года владельцам участков, на которых выявлены такие нарушения, было объявлено около 300 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства РФ. Обращаем внимание северян, что на садовых участках можно строить дома, а на огородных - только хозяйственные постройки для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. Такие постройки должны быть некапитальными, - отметила руководитель областного Росреестра Анна Бойко.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, узнать вид разрешенного использования земельного участка можно из правоустанавливающих документов, либо на публичной кадастровой карте https://pkk.rosreestr.ru, а также в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Выписку можно получить, обратившись в любой офис в МФЦ, либо в электронном виде на сайте Росреестра или госуслугах (в разделе «Земля/дом», «Онлайн выписка о недвижимости»). Для этого необходимо знать адрес участка или его кадастровый номер.

Напоминаем, что нерадивое отношение к земельному участку тоже является нарушением. Часто бывают ситуации, когда земельный участок только номинально числится за собственником, но по факту никто не появляется на даче, не облагораживает землю. В итоге она зарастает сорняками, возникает опасность возникновения пожара.

Не менее популярным нарушением в дачный сезон является складирование на участке и вокруг него мусора, что также запрещено законом.

Статьей 42 Земельного кодекса Российской Федерации установлена обязанность землепользователя по осуществлению мероприятий по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе соблюдение мер пожарной безопасности. Не допускается загрязнение, истощение, порча, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

В случае возникновения вопросов северяне могут обратиться к земельным инспекторам отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Мурманской области по телефону 8 (8152) 56-70-01.

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