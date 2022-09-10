Росреестр объявляет акцию по регистрации ранее-возникших прав

13 сентября областной Росреестр совместно с МФЦ г. Мурманска проведут акцию «Приди и получи». Данная акция позволит гражданам, которые приобрели недвижимость до 31 января 1998 года, но до сих пор не зарегистрировали свои права в ЕГРН, оформить права в сокращенные сроки.

Как подтверждение оказания услуги граждане получат выписку из ЕГРН.

Уплата госпошлины при этом за регистрацию ранее возникшего права не взимается.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, предварительная запись открыта по телефону WhatsApp-приёмной Управления Росреестра по Мурманской области +7 921-162-16-61 (формат сообщения: «АКЦИЯ. Фамилия, имя, отчество правообладателя. Адрес объекта»).

«Для регистрации права собственности необходимо представить паспорт, СНИЛС и правоустанавливающий документ на объект недвижимости», - информирует и.о. начальника отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН областного Росреестра Лилия Нагорнова.