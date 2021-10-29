Росреестр по Мурманской области подготовил рейтинг кадастровых инженеров

Региональный Росреестр составил рейтинг кадастровых инженеров, осуществлявших кадастровую деятельность на территории Мурманской области в III квартале 2021 года. За этот период инженеры подготовили 1818 документов (межевых и технических планов) для осуществления кадастрового учета объектов недвижимости.

Согласно рейтингу, из 90 кадастровых инженеров 76 - имеют наименьший процент приостановлений или их отсутствие (от 0 до 20%), 7 инженеров - до 40% приостановлений и ещё у 7 специалистов количество приостановлений составило свыше 40%.

«Согласно требованиям законодательства РФ кадастровые инженеры в обязательном порядке должны состоять в саморегулируемой организации (СРО). Если не соблюдается условие членства в СРО, такие специалисты не имеют права проводить кадастровые работы, и подготовленные ими документы не будут иметь юридической силы, - обращает внимание руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко. – В связи с этим рекомендуем гражданам уточнять информацию о кадастровом инженере, прежде чем заключать договор об оказании услуг. На официальном сайте Росреестра доступен сервис «Реестр кадастровых инженеров», который позволяет узнать о наличии у него действующего аттестата перед заключением договора на выполнение работ. Услуга по проверке сведений предоставляется бесплатно и не требует какой-либо регистрации».

С более подробной информацией о деятельности кадастровых инженеров можно ознакомиться на региональной составляющей официального сайта Росреестра https://rosreestr.gov.ru в разделе «Открытая служба / Статистика и аналитика / Мурманская область / Государственный кадастровый учёт и государственная регистрация прав / Информация за 2021 год / Сведения о количестве решений о приостановлении-отказе государственного кадастрового учёта в разрезе кадастровых инженеров_3 кв. 2021 г.».

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, кадастровые инженеры – это специалисты в области проведения кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, являющиеся членами саморегулируемых организаций (СРО) и имеющие действующий квалификационный аттестат. Услуги кадастрового инженера необходимы для определения местоположения границ земельных участков и объектов капитального строительства, а также постановки недвижимости на кадастровый учет. В результате определения границ специалистом подготавливается межевой или технический план и акт обследования.