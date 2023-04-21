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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.23 13:00

Росреестр по Мурманской области подвел первые итоги 2023 года на рынке недвижимости

За первые три месяца текущего года на государственный кадастровый учёт и регистрацию прав на недвижимое имущество поступило 32151 заявление. Начало года показывает положительную динамику на рынке недвижимости – рост составил 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, северяне активно осваивают электронные сервисы Росреестра. Количество электронных обращений как на регистрацию прав, так и на кадастровый учёт выросло более чем на 14%. В ведомстве отмечают, что уже около 70% всех обращений поступает в электронном виде. А по ипотечным сделкам общий объём электронных документов превысил 83%.

«Уже многие организации и жители нашей области оценили преимущества электронного обращения за совершением учётно-регистрационных действий. Прежде всего это минимальные сроки регистрации. Сегодня 95% электронной ипотеки мы регистрируем в течение 1 рабочего дня», – сказала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Ещё одна положительная тенденция 2023 года - снижение количества отказов при проведении учётно-регистрационных действий. По сравнению с прошлым годом количество решений об отказе уменьшилось на 30%, отметили в областном Росреестре.

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