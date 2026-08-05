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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.26 15:00

Росреестр подвёл промежуточные итоги выполнения поручений Президента России в регионах СЗФО

Заместитель руководителя Росреестра Людмила Лилина провела рабочее совещание с представителями субъектов Северо-Западного федерального округа. Участники подвели промежуточные итоги выполнения поручений Президента Российской Федерации в земельно-имущественной сфере регионов округа.

Участие в обсуждении принял помощник полномочного представителя Президента в СЗФО Александр Зеленухин.

«Перед ведомством стоят масштабные задачи, направленные, в первую очередь, на создание полного и точного реестра недвижимости и повышение капитализации территорий. Эти цели связаны с развитием экономики субъектов РФ, реализацией инвестиционных и инфраструктурных проектов, повышением уровня жизни граждан. Все задачи должны быть реализованы в субъектах РФ в установленные сроки», - отметила Людмила Лилина.

Ключевые показатели работы Службы на территории субъектов СЗФО: доля внесения в ЕГРН границ населенных пунктов составила 96,9%, границ территориальных зон - 95,5%. С 2020 года эти показатели выросли в 4,5 и 5,6 раза соответственно.

Девять из 11 субъектов СЗФО на 100% завершили внесение в ЕГРН границ муниципальных образований. Среди них Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, республики Коми и Карелия.

Количество объектов без прав в СЗФО составило 2,19 млн (13,4% от общего количества объектов в округе). С начала 2026 года этот показатель уменьшился на 138 тысяч. При этом в трёх регионах округа полностью завершены работы по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости - в Вологодской, Калининградской и Ленинградской областях.

Сведения об объектах культурного наследия федерального значения по округу внесены на 97,1%. Также в 2025 году в округе выполнены комплексные кадастровые работы федерального и регионального значения. В общей сложности они затронули 411,1 тысячи объектов недвижимости.

Заместитель генерального директора ППК «Роскадастр» Александр Кузнецов акцентировал внимание на том, что одним из поручений Президента России является повышение капитализации территорий и важнейшее направление в выполнении поставленной задачи – выявление неиспользуемых земельных участков и вовлечение их в оборот. В СЗФО между Роскадастром и органами власти подписаны соглашения с 9 из 11 субъектов на проведение соответствующих работ. На 1 июля 2026 года самые высокие показатели по выявлению новых земель в Ленинградской (5,93 тысячи га), Псковской (2,34 тысячи га) и Калининградской (2,32 тысячи га) областях, а также в Республике Коми (2,02 тысячи га).

Александр Зеленухин поблагодарил команду «большого» Росреестра за сотрудничество и оказываемую методическую и консультационную поддержку, отметив, что работа по выполнению поручений главы государства в сфере земли и недвижимости находится на особом контроле полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО Игоря Рудени. Итогом данной работы в регионах округа должно стать создание качественной, полной и актуальной цифровой основы для управления территориями.

«По состоянию на сегодняшний день в Едином государственном реестре недвижимости уже содержится 100% сведений о границах всех муниципальных образований региона, а также о границе Мурманской области. Работа по внесению границ населённых пунктов и территориальных зон выполнена более чем на 95%. Кроме того, с начала проведения кампании по выявлению правообладателей в отношении  более 10 тысяч объектов сведения о правообладателях внесены в реестр недвижимости, на 46 тысяч объектов зарегистрированы ранее возникшие права», - прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

 

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

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