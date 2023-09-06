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Мурманская область. Арктика (16+)06.09.23 15:00

Росреестр при обследовании геодезических пунктов использует комплекты спутникового GPS и ГЛОНАСС

В рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» Росреестр проводит мероприятия по обследованию пунктов государственных геодезических сетей.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, одна из задач, которую решает обследование, это определение точных координат пунктов государственной нивелирной (высотной) сети с целью наполнения информацией Федерального фонда пространственных данных, определения, установления и внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об охранных зонах пунктов государственной нивелирной сети.

Для выполнения этих мероприятий Росреестр закупил комплекты спутникового GPS, ГЛОНАСС геодезического оборудования. Комплект состоит из контроллера и двух приёмников, один из которых устанавливается на пункте с известными координатами – это базовый приёмник, относительно которого определяются координаты обследуемого пункта, на нём устанавливается второй приёмник. В этом случае важен выбор исходных пунктов государственной геодезической (плановой) сети.

- Большинство пунктов ГГС было заложено в середине прошлого столетия, и как правило в стороне от дорог на вершинах сопок, поэтому чтобы установить базовую станцию специалисту приходится пройти не один километр, отмечает руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко. - Процесс состоит из двух этапов – полевого и камерального. Во время первого этапа производятся измерения на определяемых пунктов, а во время второго - выполняется обработка и вычисление координат с применением специализированного программного обеспечения. Специалисты Управления успешно его освоили и активно применяют при выполнении работ.

Мониторинг состояния пунктов государственной нивелирной сети является важной задачей. Благодаря применению космических технологий специалисты мурманского Росреестра уже определили точные геодезические координаты 94 пунктов высотной сети, что позволит использовать эти пункты для проведения инженерных изысканий, геодезических и маркшейдерских работ. До конца 2023 года на территории Мурманской области будет обследовано ещё не менее 30 пунктов государственной нивелирной сети.

Главный инженер ООО «Мурманское землеустроительное предприятия» Александр Трохимчук прокомментировал: «Наличие актуальных сведений в фонде пространственных данных позволяет значительно сократить время на выполнение геодезических работ, так как геодезист уже на стадии составления проекта имеет информацию о фактическом состоянии сетей в районе производства работ. Мы в этом очень заинтересованы, поэтому наше предприятие оказывает посильную помощь региональному Росреестру».

Фото предоставлено пресс-службой  Управления Росреестра по Мурманской области.

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