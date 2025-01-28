Росреестр приглашает юных северян принять участие в конкурсе детской карты мира

Росреестр приглашает ребят до 15 лет поучаствовать в российском этапе Международного конкурса детской карты мира имени Барбары Печеник.

Данный конкурс проводится в память о выдающемся картографе – Барбаре Печеник, которая на протяжении жизни исследовала вопрос восприятия карт детьми, а также занималась созданием детских карт и атласов.

Тема творческого состязания – «Карты в повседневной жизни». Для каждой возрастной категории (до 5 лет, с 6 до 8, с 9 до 12 и с 13 до 15 лет) предусмотрены 3 призовых места. Авторы лучших работ получат памятные подарки и будут номинированы для участия в международном этапе.

Узнать больше подробностей о конкурсе, а также заполнить заявку на участие можно по ссылке: https://vk.cc/cHVqAB.

Приём работ продлится до 23 марта.