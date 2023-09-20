Росреестр приглашает жителей Мурманска на День открытых дверей

21 сентября с 12.00 до 15.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт День открытых дверей в отделении МФЦ по адресу: г Мурманск, ул. Хлобыстова, 26.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, на Дне открытых дверей государственные регистраторы проконсультируют граждан по вопросам в сфере кадастрового учёта и регистрации прав на недвижимое имущество. Специалисты Росреестра расскажут, как оформить права на недвижимость в электронном виде, подать документы на объект в другом регионе, защитить свою недвижимость и ответят на другие вопросы.

Для получения более полной консультации рекомендуется представить правоустанавливающие документы на объект.

Фото: https://vk.com/public_rosreestr51?z=photo-198733529_457240950%2Fwall-198733529_2076