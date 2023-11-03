Росреестр приглашает жителей Мурманска на День открытых дверей

9 ноября с 12.00 до 15.00 специалисты Управления Росреестра по Мурманской области проведут День открытых дверей в отделении МФЦ по адресу: г Мурманск, просп. Ленина, 45.

«День открытых дверей на площадке МФЦ – консультационное мероприятие областного Росреестра, в рамках которого граждане могут задавать любые интересующие вопросы по учётно-регистрационным действиям, - сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области - Для получения более полной консультации рекомендуется представить правоустанавливающие документы на объект».