Росреестр проведёт всероссийскую «горячую линию» по регистрации недвижимости

В четверг, 9 февраля, с 14.00 до 17.00 Росреестр проведёт всероссийскую «горячую линию», приуроченную к 15-летию ведомства, по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В Мурманской области «горячая линия» будет работать по телефону 8 (8152) 56-70-01.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, северяне могут проконсультироваться по порядку оформления прав на недвижимое имущество, в том числе на объекты в других регионах РФ, узнать на что обратить внимание при покупке или продаже жилого помещения, дачи, гаража, земельного участка, как зарегистрировать недвижимость, приобретенную до 1998 года, какие объекты можно строить на принадлежащих земельных участках, как узнать вид разрешенного использования участка и можно ли его изменить, и другие вопросы.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.