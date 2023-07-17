Росреестр проведёт всероссийскую «горячую линию» по вопросам контроля и надзора за деятельностью саморегулируемых организаций

18 июля с 14.00 до 17.00 Управление Росреестра по Мурманской области в рамках всероссийской «горячей телефонной линии» ответит на вопросы северян о несостоятельности (банкротстве), в том числе деятельности арбитражных управляющих. Мероприятие приурочено к 15-летию Росреестра и будет одновременно проходить во всех регионах страны.

Телефон «горячей линии» в Мурманской области 8 (8152) 56-70-01.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, на звонки мурманчан ответит начальник отдела правового обеспечения и контроля (надзора) в сфере саморегулируемых организаций Пустовидов Роман Александрович.

«Горячая» линия – это возможность быстро и просто получить консультацию по интересующим вопросам.