Росреестр проводит мероприятия по совершенствованию и обеспечению сохранности государственных геодезических сетей

В рамках госпрограммы, а также федерального проекта «Поддержание и развитие использования системы ГЛОНАСС» вводятся в эксплуатацию новые пункты фундаментальной астрономо-геодезической сети. Их число в России увеличено до 100, из которых 2 - находятся на территории Мурманской области.

В рамках госпрограммы, а также федерального проекта «Поддержание и развитие использования системы ГЛОНАСС» вводятся в эксплуатацию новые пункты фундаментальной астрономо-геодезической сети. Их число в России увеличено до 100, из которых 2 - находятся на территории Мурманской области. Кроме этого, в 2022 году были проведены работы по развитию спутниковой геодезической сети 1 класса на восточном побережье Кольского полуострова.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, в 2023 году Росреестр инициировал проект «Сохраним геодезические пункты вместе», целью которого является сохранение заложенных ещё в советское время сетей. В рамках данного проекта специалисты мурманского Росреестра и отдела главного маркшейдера АО «Ковдорский ГОК» при участии ООО «Мурманское землеустроительное предприятие» совместно обследовали пункты государственной нивелирной сети 1 класса: стенной репер 8720 и пункт полигонометрии 5732, определенный АО «Аэрогеодезия» в 2014 году. Данные пункты важны для поддержания в рабочем состоянии государственной высотной основы и развития геодезических сетей специального назначения для обеспечения горных работ.

Руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко отметила:

- Мониторинг состояния пунктов государственной геодезической, нивелирной и гравиметрической сети проводится ведомством на постоянной основе. В 2022 году наши специалисты обследовали 293 геодезических пункта, в том числе 43 пункта государственной геодезической сети, 26 пунктов государственной гравиметрической сети и 224 пункта государственной нивелирной сети. В 2023 году мы планируем обследовать еще 143 пункта ГГС. Благодаря совместным усилиям на сегодняшний день мы обладаем актуальными сведениями о состоянии более 1000 геодезических пунктов на территории Мурманской области, наиболее востребованных для проведения изысканий, кадастровых и землеустроительных работ.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.